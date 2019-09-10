В Одеському аеропорту затримали чоловіка, якого розшукував Інтерпол

Як виявилося, чоловік скоїв вбивство у іншій країні.

Про це повідомляє пресслужба Одеського прикордонного загону у Facebook.

Вчора, 9 вересня, в Одеському аеропорту під час оформлення пасажирів на відліт до Стамбулу прикордонники затримали громадянина Грузії. Чоловік перебував у міжнародному розшуку.

Під час здійснення заходів прикордонного контролю, спрацювала база даних Інтерпол із завданням – арешт. Охоронці кордону встановили, що громадянина розшукують правоохоронні органи за вбивство.

Правопорушника негайно передано Нацполіції та поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Київ.

Фото: Одеський прикордонний загін