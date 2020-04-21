В одеський пологовий будинок закупили рентген-апарат для діагностики COVID-19 у породіль

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Апарат оснащений рентгенівської трубкою японського виробництва, також у комплекті до нього поставлено обладнання для оцифровки рентгенівських знімків.

Наявність власного рентген-апарату особливо актуально для пологового будинку №2, який в Одесі є базою для госпіталізації вагітних і породіль з респіраторними симптомами і підозрою на COVID-19. Проведення рентгенологічного обстеження дозволить забезпечити своєчасну діагностику пневмонії в умовах пологового будинку.

Крім того, новий рентген-апарат надалі може бути використаний для проведення скринінгового рентгена легенів для профілактики і ранньої діагностики туберкульозу в жінок після пологів, а також рентгенологічної діагностики в новонароджених.

Мобільний рентген-апарат IMAX дозволяє проводити широкий комплекс досліджень безпосередньо в палаті пацієнта. Апарат забезпечує високу якість зображення, є легким в управлінні і транспортуванні.

Рентген-апарат для пологового будинку №2 придбаний за допомогою коштів депутатського фонду депутатів Одеської міської ради.

Фото: ОМР

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