В Одеській облдержадміністрації пропонують створити 84 ОТГ в межах області – карта

Про це повідомляє 7 телеканал.

Проект охоплює 100% території області і передбачає в її складі створення 84 тергромад.

Відповідний документ вже направили в Кабінет Міністрів для подальшого узгодження і затвердження. В даний час план формування ОТГ покриває тільки третину території Одеської області.

Судячи з карти, громаду м.Одеси пропонується залишити в нинішніх межах міста.

Фото: 7 телеканал

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