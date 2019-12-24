В Одеській облдержадміністрації пропонують створити 84 ОТГ в межах області – карта

Одеська облдержадміністрація завершила розробку оновленого проекту перспективного плану формування територій громад області.
Про це повідомляє 7 телеканал.
Проект охоплює 100% території області і передбачає в її складі створення 84 тергромад.
Відповідний документ вже направили в Кабінет Міністрів для подальшого узгодження і затвердження. В даний час план формування ОТГ покриває тільки третину території Одеської області.
Судячи з карти, громаду м.Одеси пропонується залишити в нинішніх межах міста.
Фото: 7 телеканал
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