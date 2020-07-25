В Одеській області з палаючої квартири врятували літнє подружжя

Вчора, 24 липня, о 10:59 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у Чорноморську на проспекті Миру в житловому будинку йде дим з вікна квартири на 4-му поверсі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

До місця виклику через 3 хвилини прибуло пожежно-рятувальне відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини і було виявлено загоряння домашнього майна в одній із квартир.

Під час гасіння пожежі були врятовані чоловік і жінка похилого віку, які бригадою швидкої медичної допомоги доставлені до лікарні. Вогнеборці пожежу локалізували о 11:18 та її ліквідували о 11:27 на площі 10 кв. м.

До ліквідації пожежі залучались 9 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Ймовірною причиною пожежі вважається порушення правил експлуатації електропобутового приладу.

Фото: пресслужба