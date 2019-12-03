В Одеській області уже є випадки обмороження: у стані алкогольного сп’яніння замерз насмерть чоловік

У Кілійському районі пенсіонер замерз на смерть після розпивання алкогольних напоїв.

Про це повідомляє Bessarabia Inform.

Вчора, 2 грудня, в селі Шевченкове Кілійської ОТГ було виявлено тіло 61-річного місцевого жителя.

Як показала медична експертиза, загиблий знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Виявилося, що по дорозі додому чоловік впав на вулиці, заснув і уві сні замерз на смерть.

Тіло чоловіка без ознак життя знайшли перехожі, які і заявили в поліцію.

Фото: Petropavlivka.city

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