В Одеській області найнижчий показник вакцинації від поліомієліту в Україні

Про це повідомляє Перший міський.

За словами медиків, цього року в одеські поліклініки завезли понад 11 тисяч доз французьких і бельгійських вакцин.

Безкоштовні щеплення можна зробити в будь-яких медичних закладах, які підписали угоду з Національною службою здоров’я.

– Профілактика керованих інфекцій, які можна запобігти шляхом вакцинації – найважливіша, – зазначила начальниця відділу охорони материнства і дитинства департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Ганна Луньова.

Відзначимо, що поліомієліт – вірусне захворювання, яке передається через брудні руки, воду і речі.

Зазначимо, нещодавно на Волині зафіксували поліомієліт у дитини без щеплення. Ця хвороба виявлена в Україні вперше за два роки у 2-річного хлопчика.

Поліомієліт — гостре інфекційне захворювання, яке спричинює поліовірус. Хвороба здатна перебігати з ураженням центральної нервової системи, з виникненням парезів і паралічів, іноді може закінчуватися смертю хворого.

Вірус поліомієліту поширюється від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду. Найбільш вразливими до поліомієліту є діти віком до п’яти років. Поліомієліт невиліковний, але його поширенню можна запобігти шляхом вакцинації. Вакцину від поліомієліту вводять кілька разів, і вона захищає людину впродовж усього її життя.

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