В Одеській області майже вдвічі збільшився туристичний збір

Доходи від туристичного збору на Одещині за 2019 рік становлять 21,4 млн. грн. Це на 84,5% більше у порівнянні з показниками 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облдержадміністрації.

Лідерами за обсягом туристичного збору серед міст обласного значення є Одеса — 11,6 млн грн. На другому місці — Білгород-Дністровський з результатом 4,7 млн грн.

В останні роки маршрути Ізмаїлу також стали привабливими для гостей. У 2019 туристичний збір в місті склав 241,1 тис. грн. Це у п’ять разів більше, ніж у 2018 році.

П’ятірка районів-лідерів за доходами від туристичного збору:

• Овідіопольський (465,2 тис. грн.)

• Лиманський (288,9 тис. грн.)

• Білгород-Дністровський (184,8 тис. грн.)

• Кілійський (136,6 тис. грн.)

• Татарбунарський (117,6 тис. грн.)

Окрім того, новостворені ОТГ стають своєрідними точками тяжіння. Там створюють туристичні продукти, які покращують туристичну привабливість. У 2019 році лідерами серед ОТГ стали Шабівська (1 млн грн.) та Дальницька (1,5 млн грн.).

Для довідки: Туристичний збір є податком, який іде у місцеві бюджети. Його ставки встановлюють місцеві ради у межах статті 268 Податкового кодексу України. До 1 січня 2019 року це було орієнтовно 0,5-1 % вартості всього періоду проживання туриста.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року набули чинності зміни до Податкового кодексу. Зокрема, внесено зміни до ст. 268 ПКУ, яка регулює порядок оподаткування туристичним збором.

Зазначається, що ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у розмірі:

• до 0,5 % — для внутрішнього туризму;

• до 5 % — для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

Фото: Одеська ОДА

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