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В Одесі зловмисники пограбували підлітків, які лиш зійшли з перону залізничного вокзалу

В Одесі зловмисники пограбували підлітків, які лиш зійшли з перону залізничного вокзалу

В Одесі правоохоронці затримали підозрюваних у розбійному нападі на неповнолітніх гостей зі столиці.

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Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Під погрозою ножа зловмисники відібрали у двох 16-річних юнаків ґаджети та гроші, щойно ті зійшли з перону залізничного вокзалу.

Хлопці відразу повідомили про напад до поліції. Обох правопорушників затримали за кілька кварталів від місця вчинення злочину. Потерпілі їх відразу впізнали. Чоловіки виявилися місцевими мешканцями 25-ти та 31-го років.

Дії зловмисників слідчі кваліфікували за ч.2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу їх помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Фото: пресслужба

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