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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі жінка залишила 7-річного сина у малознайомих людей, а потім заявила про зникнення дитини

В Одесі жінка залишила 7-річного сина у малознайомих людей, а потім заявила про зникнення дитини

Наразі дитина знаходиться у безпеці.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Посварившись з матір’ю, 43-річна жителька Суворовського району взяла 7-річного сина і пішла з дому. На вулиці вона познайомилася з двома чоловіками, які запросили її в гості.

Коли в домі нових приятелів закінчилися запаси алкоголю, жінка пішла з одним із чоловіків у магазин. По дорозі вони посварилися і розійшлися у різні боки. Лише згодом жінка згадала, що з нею був син, та, зайшовши у першу-ліпшу крамницю, попросила продавчиню подзвонити у поліцію.

Тим часом чоловіки, з якими залишився хлопчик, не дочекавшись матері та не допитавшись у малого його адреси, також набрали «102». Зіставивши ці два повідомлення, правоохоронці зрозуміли, що йдеться про одну й ту саму дитину.

Наразі мати з сином знаходяться у Хаджибеївському відділенні поліції. З ними працюють ювенали. За неналежне виконання батьківських обов’язків на жінку буде складено протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, про подію правоохоронці повідомлять соціальну службу у справах дітей.

Фото: УНІАН

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