В Одесі жінка намагалася наздогнати трамвай і травмувалася

Про це повідомляє пресслужба Одесміськелектротранс у Facebook.

Як зазначається у повідомленні, невідома жінка намагалася наздогнати вагон маршруту №7.

Тоді трамвай вже від’їхав від зупинки «Лузанівка» на 30 метрів. Вагон жінка не наздогнала та впала на трамвайні рейки.

Після цього вона намагалася затримати наступний трамвай, проте перехожі викликали швидку допомогу, яка забрала постраждалу.

Наразі вагон, який жінка наздоганяла, знаходиться на запасному шляху, на місті працює поліція, яка чекає інформації від медиків.

Фото ілюстративне: Пассажирский транспорт

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