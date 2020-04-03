В Одесі затримали «злодія в законі» на прізвисько «Авто Копала» (відео)

Затриманий знаходиться у розшуку на території РФ, де йому за зайняття найвищого статусу у злочинній ієрархії загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції отримали інформацію про перебування на території Одеської області «злодія в законі» на прізвисько «Авто Копала».

Поліцейські встановили місце його тимчасового проживання: 65-річний громадянин РФ знаходиться у розшуку за зайняття найвищого статусу у злочинній ієрархії та приїхав до України, аби уникнути кримінальної відповідальності за цей злочин та в подальшому налагодити відносини з кримінальними авторитетами.

У вівторок, 31 березня, оперативники Департаменту та обласного управління стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі слідчого управління поліції Одеської області за участі спецпризначенців батальйону особливого призначення поліції затримали «злодія в законі».

Свій злодійський статус він отримав у 17-річному віці в Москві. За його плечима чималий кримінальний досвід – понад 15 років перебування у місцях позбавлення волі на території Росії, у тому числі у виправній колонії суворого режиму.

Вчора, 2 квітня, Київським районним судом «злодію в законі» обрано запобіжний захід у вигляді тримання. До надходження запиту про його видачу він буде знаходитися у СІЗО.

Фото: ГУНП

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