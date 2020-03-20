В Одесі затримали поліцейського, який вимагав хабар за торгівлю у невстановленому місці

Поліцейський вимагав від громадянина 16 тисяч гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності за торгівлю у невстановленому місці.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, затримали заступника начальника одного із секторів Хаджибеївського відділення поліції Суворовського відділу поліції м. Одеси ГУ Нацполіції в Одеській області за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, поліцейський вимагав від громадянина 16 тисяч гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності за торгівлю у невстановленому місці. 19 лютого 2020 року правоохоронець одержав першу частину хабара у сумі 8 тисяч гривень.

19 березня 2020 року під час одержання другої частини неправомірної вигоди поліцейський був затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, відсторонення його від займаної посади та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області. Оперативний супровід – ГВ БКОЗ Служби безпеки України в Одеській області.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Фото: ДБР

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