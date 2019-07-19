В Одесі затримали організатора вбивства екс-мера Тирасполя

В Одесі затримали організатора розбійного нападу та вбивства екс-мера Тирасполя Андрія Безбатченка

Як повідомили у відділі комунікації поліції в Одеській області, підозрюваним виявився 56-річний уродженець сусідньої держави.

Знаючи про достаток Безбатченка, чоловік вирішив заволодіти його майном. Для реалізації задуманого він підібрав трьох спільників. За заздалегідь розробленим планом зловмисники проникли до оселі Андрія Безбатченка та побили його, вимагаючи гроші та інші цінності. Не отримавши бажаного, потерпілого зв’язали, після чого у багажнику його ж автівки вивезли у безлюдне місце, де позбавили життя.

Наразі організатор розбійного нападу та умисного вбивства заарештований. Вживаються заходи по затриманню інших співучасників злочину. Слідство триває.

Нагадаємо, у травні до поліції звернулася дружина потерпілого із заявою про зникнення свого чоловіка та його автомобіля. Обстановка у будинку, де той мешкав, була порушена. Згодом тіло загиблого зі слідами насильницької смерті поліцейські знайшли на території нежилої споруди у Лиманському районі.

Фото: obozrevatel.com