В Одесі затримали двох імовірних підпалювачів автівки відомого адвоката

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Припаркований у провулку Катаєва «Mercedes» зловмисники облили лекгозаймистою речовиною та підпалили. Щойно транспортний засіб спалахнув, обидва кинулись тікати.

За гарячими слідами поліцейські затримали правопорушників, їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Дії чоловіків, які виявилися жителями Дніпропетровської області віком 22-х та 26-ти років, слідчі кваліфікували за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Встановлено, що молодший із затриманих вже є фігурантом аналогічного кримінального провадження: йому заочно повідомлено про підозру у підпалі іномарки на території Суворовського району Одеси.

Наразі досудове слідство триває. Поліцейські встановлюють мотиви скоєння злочину та перевіряють причетність чоловіків до аналогічних злочинів на території не тільки нашої області, а й інших регіонів України.

Фото: пресслужба

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