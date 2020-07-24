В Одесі затримали чоловіка, який підробляв 500 та 200-гривневі банкноти (фото)

В Одесі чоловік фальсифікував та збував національну валюту.
Про це повідомила пресслужба Прокуратури Одеської області.
З’ясовано, що 39-річний чоловік самостійно виготовляв банкноти номіналом 500 грн та 200 грн, які у подальшому збував на території Одеси.
22 липня, прокурори спільно зі співробітниками поліції затримали ділка.
Під час обшуку помешкання затриманого правоохоронці вилучили технічне обладнання для виготовлення підроблених банкнот, заготовки номіналом 200-500 грн та інше.
Наразі триває проведення невідкладних слідчих дій, за результатами яких будуть вирішені питання щодо оголошення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.
Фото: пресслужба