В Одесі затримали чоловіка, який підробляв 500 та 200-гривневі банкноти (фото)

В Одесі чоловік фальсифікував та збував національну валюту.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури Одеської області.

З’ясовано, що 39-річний чоловік самостійно виготовляв банкноти номіналом 500 грн та 200 грн, які у подальшому збував на території Одеси.

22 липня, прокурори спільно зі співробітниками поліції затримали ділка.

Під час обшуку помешкання затриманого правоохоронці вилучили технічне обладнання для виготовлення підроблених банкнот, заготовки номіналом 200-500 грн та інше.

Наразі триває проведення невідкладних слідчих дій, за результатами яких будуть вирішені питання щодо оголошення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Фото: пресслужба