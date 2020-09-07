В Одесі за обмеження прав громадян на пляжах відкриватимуть кримінальне провадження

Капітальні споруди, дерев’яні доріжки, тапчани та навіси у 30-ти відсотковій зоні орендованого пляжу, що має бути вільною для безкоштовного користування відпочивальниками, експлуатація пляжів без Паспортів та відсутність п’ятиметрового вільного проходу уздовж води для одеситів та гостей міста – далеко не весь перелік порушень, що виявила прокуратура під час рейду одеськими пляжами.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури Одеської області.

Так, прокурори Одеської місцевої прокуратури № 3 здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом обмеження прав громадян, у т.ч. громадян з обмеженими можливостями, у вільному користуванні пляжами Одеси.

З’ясовано, що на території Приморського району здійснюють діяльність на підставі договорів оренди із Департаментом комунальної власності Одеської міської ради на штучні ділянки пляжу 43 суб’єкти підприємницької діяльності, 10 з яких знаходяться в Аркадії.

Прокуратурою та слідчою групою із залученням співробітників Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та КП «Узбережжя м. Одеси» здійснено вихід на пляжі Аркадії з метою проведення огляду ділянок пляжів, на яких попередньо виявлено порушення їх використання за умовами договорів.

За результатом оглядів вказаних пляжів встановлено низку порушень: відсутність 5-ти метрової зони проходів уздовж моря, відсутність вільної 30-ти відсоткової безкоштовної зони для громадян.

Крім того, встановлено, що низка пляжів використовується за відсутності документів, що посвідчують придатність до експлуатації пляжів.

Інформацію про виявлені порушення направлено до відповідних контролюючих органів для вжиття заходів реагування.

На теперішній час КП «Узбережжя м. Одеси», що на постійній основі здійснює перевірку дотримання суб’єктами господарювання чинних Правил устаткування та експлуатації пляжів міста Одеси, складено 56 Приписів щодо усунення порушень Правил та 6 адміністративних протоколів.

В свою чергу, прокуратурою, в інтересах держави, готуються позови про розірвання договорів оренди штучних ділянок пляжів, на яких виявлено вищезазначені порушення.

В подальшому, плануються аналогічні заходи реагування на інших пляжах Приморського району м. Одеси. Після виявлених порушень прокуратурою області ініційовано вивчення питання законності використання усіх пляжів Одещини.