В Одесі за добу зафіксували два летальних випадки пацієнтів з COVID-19

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

– Пішли з життя 74-річна пенсіонерка та 47-річний лікар-реаніматолог міської лікарні №10. В цій лікарні медики щодня протистоять коронавірусу та рятують пацієнтів. Вірус залишається вкрай небезпечним. За минулу добу діагноз підтвердився у 12 пацієнтів, а загальна кількість становить 746 осіб, – зазначив Куций.

Випадки зафіксовано практично в усіх районах Одещини:

Подільський район — 365;

Одеса — 156;

Біляївський — 71;

Балтський та Ізмаїльський райони — по 21 випадку;

Кодимський — 18;

Білгород-Дністровський — 17;

Кілійський — 15;

Овідіопольський —11;

Чорноморськ та Теплодар — по 7 випадків;

Окнянський — 6;

Болградский та Роздільнянський — по 4 випадки;

Іванівський, Саратський, Тарутинський, Ширяєвський — по 3 випадки;

Южне, Ананьївський, Лиманський – по 2 випадки;

Арцизький, Березівський, Любашівський – по 1 випадку.

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