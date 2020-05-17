В Одесі за добу зафіксували два летальних випадки пацієнтів з COVID-19

Від коронавірусної інфекції померли пенсіонерка та лікар-реаніматолог.
Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.
– Пішли з життя 74-річна пенсіонерка та 47-річний лікар-реаніматолог міської лікарні №10. В цій лікарні медики щодня протистоять коронавірусу та рятують пацієнтів. Вірус залишається вкрай небезпечним. За минулу добу діагноз підтвердився у 12 пацієнтів, а загальна кількість становить 746 осіб, – зазначив Куций.
Випадки зафіксовано практично в усіх районах Одещини:
Подільський район — 365;
Одеса — 156;
Біляївський — 71;
Балтський та Ізмаїльський райони — по 21 випадку;
Кодимський — 18;
Білгород-Дністровський — 17;
Кілійський — 15;
Овідіопольський —11;
Чорноморськ та Теплодар — по 7 випадків;
Окнянський — 6;
Болградский та Роздільнянський — по 4 випадки;
Іванівський, Саратський, Тарутинський, Ширяєвський — по 3 випадки;
Южне, Ананьївський, Лиманський – по 2 випадки;
Арцизький, Березівський, Любашівський – по 1 випадку.