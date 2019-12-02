В Одесі взяли проби води у бюветних комплексах: результати досліджень

У 16-ти бюветних комплексах вода відповідає нормам.
В Одесі постійно функціонують 16 бюветних комплексів. Аналіз якості артезіанської води в бюветах «до» і «після» очищення виконується державним підприємством «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (ДП УНДІ МТ).
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Згідно з угодою між комунальним підприємством «Сервісний центр» і ДП УНДІ МТ дослідження підземної і очищеної води проводяться 1 раз на місяць.
У листопаді 2019 року було проведено санітарно-хімічні дослідження проб підземних вод і очищеної питної води з бюветних комплексів на території Одеси. За результатами проведених мікробіологічних досліджень очищена питна вода з бюветних комплексів відповідає гігієнічним вимогам питної води.
Фото: КП «Луцькводоканал
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