fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесі взяли проби води у бюветних комплексах: результати досліджень

В Одесі взяли проби води у бюветних комплексах: результати досліджень

У 16-ти бюветних комплексах вода відповідає нормам.

В Одесі постійно функціонують 16 бюветних комплексів. Аналіз якості артезіанської води в бюветах «до» і «після» очищення виконується державним підприємством «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (ДП УНДІ МТ).

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Згідно з угодою між комунальним підприємством «Сервісний центр» і ДП УНДІ МТ дослідження підземної і очищеної води проводяться 1 раз на місяць.

У листопаді 2019 року було проведено санітарно-хімічні дослідження проб підземних вод і очищеної питної води з бюветних комплексів на території Одеси. За результатами проведених мікробіологічних досліджень очищена питна вода з бюветних комплексів відповідає гігієнічним вимогам питної води.

Фото: КП «Луцькводоканал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить