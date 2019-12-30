В Одесі встановили «П’єдестал» вагою у 3,5 тони (фото)

На вул. Академіка Корольова навпроти Київської райадміністрації з’явився новий арт-об’єкт.
Про це пише Культурометр.
Це куб правильної форми, який підтримує монументальна рука. Об’єкт передбачає взаємодію з глядачем – пальці служать символічними ступенями, за якими на п’єдестал може піднятися будь-який бажаючий. Назва проекту – «П’єдестал».
Куб виготовлений з мінералу, який називається Лабрадорит. Вважається, що цей камінь розвиває творчі здібності і розкриває таланти. Розмір п’єдесталу – кубічний метр, а важить він 3,5 тонни.
За словами автора Андрія Любова, робота присвячена «найважливішій людині України». Зрозуміти, хто ця людина, можна вставши на п’єдестал і прочитавши написи на камені: «Це я» і «Human is a work of art» ( «Людина – витвір мистецтва»).
До створення скульптури залучили понад 50 осіб з Одеси, Києва, Харкова та Львова. Для цього скульптор організував майстер-класи, на яких кожен зміг створити свою версію роботи. Таким чином, інтерактивної стала не тільки скульптура, а й сам процес її створення.
Фото: Культурометр
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