В Одесі впроваджують швейцарську модель роботи з наркозалежними людьми

Про це повідомляє пресслужба Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради.

Сьогодні під головуванням Одеського міського голови Геннадія Труханова відбулася робоча нарада, в ході якої була представлена Громадська ініціатива протидії поширенню наркотиків “Одеса проти наркотиків”.

У нараді взяли участь: депутати і керівники структурних підрозділів Одеської міської ради, представники неурядових організацій, соціальних і медичних установ, діяльність яких в тій чи іншій мірі пов’язана з людьми, що вживають різні види психоактивних речовин.

У продовження зустрічі з міжнародним експертом, керівником неурядової організації “Licit” паном Джейкобом Хубертом на основі зібраних за два місяці пропозицій був розроблений комплекс рекомендацій по впровадженню в Одесі швейцарської моделі роботи з наркозалежними людьми.

Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханова, проблема вживання психоактивних речовин в Україні набагато ширша, ніж в Швейцарії. Окрім важких ін’єкційних наркотиків, широко поширені речовини, які не підпадають під дію законодавства України як заборонені, а їх дія на людський організм набагато згубніша, ніж традиційних наркотиків.

Вирішенням проблеми може стати масштабна інформаційно-освітня робота серед молоді про дію цих речовин на людський організм, а також пропаганда здорового способу життя, широке залучення дітей і молоді до творчої діяльності і зайняття спортом.

В ході наради було зазначено, що при розробці міських програм необхідно чітко розмежовувати поняття “поширення” і “вживання” наркотиків. Поширення наркотиків – це злочин. Для людей, що поширюють наркотики, законодавство передбачає покарання. Вживання наркотиків – це залежність. Люди, що вживають наркотики, потребують лікування і соціальної адаптації.

Розроблена Громадська ініціатива включає комплекс заходів, які умовно можна розділити на чотири напрями:

– інформаційно-роз’яснювальна робота;

– протидія поширенню наркотиків та інших психотропних речовин;

– надання соціально-медичних і психологічних послуг;

– формування і реалізація міської політики по пропаганді здорового способу життя.

Фото: nonarcotic.com.ua

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