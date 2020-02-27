В Одесі впродовж 2019 року народилися близько 10 тисяч дітей

За інформацією головного управління статистики в Одеській області, у 2019 році загальна кількість населення, що проживає в Одесі, збільшилася на 1665 осіб, а чисельність дитячого населення – на 3508 осіб, порівняно з попереднім роком.

Про це пише пресслужба Одеської міської ради.

Згідно з даними Міністерства юстиції України, Одеська область за даними минулого року знаходиться на третьому місці в Україні за народжуваністю після Києва і Дніпропетровської області, розділивши цю позицію із Львівською областю.

У п’яти міських пологових будинках Одеси у 2019 році народилися 9918 дітей – 5153 хлопчики і 4765 дівчаток. Дані представлені без урахування обласного перинатального центру, де також з’являються на світ юні жителі Одеси.

Серед міських пологових будинків лідерство за кількістю прийнятих пологів минулого року здобув пологовий будинок №7, де побачили світ 2440 немовлят – 1255 хлопчиків і 1185 дівчаток. На другому місці знаходиться пологовий будинок №1, де з’явилися на світ 2357 дітей, «бронза» у пологового будинку №5 – 2043 малюки.

Міський показник прийнятих пологів у2019 році залишився практично на рівні попереднього року з незначною тенденцією до збільшення – 39,97 на 1000 жінок фертильного віку (у 2018 році – 39,68).

За даними 2019 року, у міських жіночих консультаціях Одеси всі 100% вагітних, які перебувають на обліку, були охоплені дворазовим ультразвуковим скринінгом, а також дворазовим обстеженням на ВІЛ, що є показником якості роботи акушерсько-гінекологічної служби.

Міською владою Одеси проводиться системна робота щодо поліпшення якості та умов надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим. Минулого року міський пологовий будинок №7 був дооснащена новою реанімаційної апаратурою.

Протягом декількох років нове обладнання за кошти міського бюджету було закуплено для всіх пологових будинків Одеси. Також було проведено ремонт фасадів міських пологових будинків №1 та №7 з використанням енергоефективних матеріалів і технологій.

Фото: UkrMedia

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