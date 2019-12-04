В Одесі водій не впорався з керуванням та в’їхав у будинок (фото)

Про це “Одесской жизни” повідомили свідки з місця події.

ДТП сталася на вулиці Паустовського близько 13:00.

Водій автомобіля ВАЗ 21099 не впорався з керуванням та в’їхав у 12-поверховий будинок.

Попередньо автівка зачепила Mercedes Sprinter, який здійснював розворот з сусідньої смуги.

За словами свідків, за 20 метрів від Mercedes Sprinter автомобіль почало носити у різні боки. Після зіткнення з бусом ВАЗ в’їхав у бордюр, після чого поїхав через пішохідну доріжку та прибудинкову територію. Приблизно за 150 метрів від зіткнення з іншою автівкою ВАЗ в’їхав у будинок.

На місце пригоди викликали швидку та поліцію.

Фото: Одесская жизнь

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