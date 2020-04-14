В Одесі водій маршрутки наїхав на 78-річного чоловіка

Про це повідомляє прессужба ГУНП в Одеській області.

Чоловіка, 1942 року народження, госпіталізовано з тілесними ушкодженнями до міської лікарні.

Аварія сталася на розі Адміральського проспекту та вулиці Геранієвої. За попередньою інформацією, 59-річний водій маршрутного таксі скоїв наїзд на чоловіка на пішохідному переході.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Фото ілюстративне: NewsOne

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