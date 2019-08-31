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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі вночі горіли приміщення на Французькому бульварі

В Одесі вночі горіли приміщення на Французькому бульварі

Зокрема, горіли підсобні приміщення та лазня на стадіоні “Динамо”.

Про це повідомляє “Пушкинская“.

Приміщення розташовані на Французькому бульварі.

Пожежні зривали металеві листи з будівель і заливали у них воду. Відкритого вогню видно не було, але дим поширювався з різних ділянок будівлі. Приміщення, охоплені вогнем, примикають до залу дзюдо.

На місці працювало чотири пожежні автомобілі, поліція і «швидка». Про постраждалих наразі невідомо.

За словами очевидців, пожежа могла початися через загоряння сміттєвого бака, прибудованого до будівлі.

Фото: Пушкинская

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