В Одесі вночі горіли приміщення на Французькому бульварі

Зокрема, горіли підсобні приміщення та лазня на стадіоні “Динамо”.
Про це повідомляє “Пушкинская“.
Приміщення розташовані на Французькому бульварі.
Пожежні зривали металеві листи з будівель і заливали у них воду. Відкритого вогню видно не було, але дим поширювався з різних ділянок будівлі. Приміщення, охоплені вогнем, примикають до залу дзюдо.
На місці працювало чотири пожежні автомобілі, поліція і «швидка». Про постраждалих наразі невідомо.
За словами очевидців, пожежа могла початися через загоряння сміттєвого бака, прибудованого до будівлі.
Фото: Пушкинская
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