В Одесі внесли корективи у роботу тролейбусів: один з маршрутів тимчасово не працюватиме

Про це повідомили в “Одесміськелектротранс”.

Сьогодні, 6 грудня, у зв’язку з ліквідацією наслідків пожежі на вулиці Троїцькій у роботу тролейбусних маршрутів КП «ОМЕТ» вносяться корективи:

Тролейбусний маршрут №1 тимчасово не працюватиме;

Тролейбусний маршрут №5 працюватиме до залізничного вокзалу;

Тролейбусний маршрут №7 працюватиме до площі Лева Толстого.

Тролейбусні маршрути №9 та 10 працюватимуть у звичному режимі.

Фото: traffic.od.ua

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