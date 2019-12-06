В Одесі внесли корективи у роботу тролейбусів: один з маршрутів тимчасово не працюватиме

Варто звернути увагу на роботу трьох тролейбусних маршрутів.
Про це повідомили в “Одесміськелектротранс”.
Сьогодні, 6 грудня, у зв’язку з ліквідацією наслідків пожежі на вулиці Троїцькій у роботу тролейбусних маршрутів КП «ОМЕТ» вносяться корективи:
- Тролейбусний маршрут №1 тимчасово не працюватиме;
- Тролейбусний маршрут №5 працюватиме до залізничного вокзалу;
- Тролейбусний маршрут №7 працюватиме до площі Лева Толстого.
Тролейбусні маршрути №9 та 10 працюватимуть у звичному режимі.
Фото: traffic.od.ua
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Очень волнует вопрос – почему во многих троллейбусах не работает отопление? Утром заходим в эту промёзшую за ночь коробку, сиденья ледяные, едем почти час, однако водитель у себя греется, а пассажиры страдают.