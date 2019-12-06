fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесі внесли корективи у роботу тролейбусів: один з маршрутів тимчасово не працюватиме

В Одесі внесли корективи у роботу тролейбусів: один з маршрутів тимчасово не працюватиме

Варто звернути увагу на роботу трьох тролейбусних маршрутів.

Про це повідомили в “Одесміськелектротранс”.

Сьогодні, 6 грудня, у зв’язку з ліквідацією наслідків пожежі на вулиці Троїцькій у роботу тролейбусних маршрутів КП «ОМЕТ» вносяться корективи:

  •  Тролейбусний маршрут №1 тимчасово не працюватиме;
  • Тролейбусний маршрут №5 працюватиме до залізничного вокзалу;
  • Тролейбусний маршрут №7 працюватиме до площі Лева Толстого.

Тролейбусні маршрути №9 та 10 працюватимуть у звичному режимі.

Фото: traffic.od.ua

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
1 комментарий
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Елена
Гость
Елена

Очень волнует вопрос – почему во многих троллейбусах не работает отопление? Утром заходим в эту промёзшую за ночь коробку, сиденья ледяные, едем почти час, однако водитель у себя греется, а пассажиры страдают.

Голос за0Голос против  Ответить
4 секунд назад
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить