В Одесі в обхід обвалу на Торговій тимчасово запустять електробус

Про це повідомила пресслужба КП “Одесміськелектротранс“.

На період призупинення повноцінного функціонування тролейбусного маршруту №2 до відновлення його стандартного графіку роботи, з 25.05.2020 року на лінії працюватиме електробус (1 одиниця).

Він курсуватиме за скороченою схемою маршруту – від парка ім. Т.Г. Шевченка до площі Льва Толстого.

Режим роботи – 3 7:00 до 22:00, інтервал руху – 34 хвилини.

Фото: Одесміськелектротранс

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