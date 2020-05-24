В Одесі в обхід обвалу на Торговій тимчасово запустять електробус

Електробус курсуватиме до відновлення руху тролейбусного маршруту №2.
Про це повідомила пресслужба КП “Одесміськелектротранс“.
На період призупинення повноцінного функціонування тролейбусного маршруту №2 до відновлення його стандартного графіку роботи, з 25.05.2020 року на лінії працюватиме електробус (1 одиниця).
Він курсуватиме за скороченою схемою маршруту – від парка ім. Т.Г. Шевченка до площі Льва Толстого.
Режим роботи – 3 7:00 до 22:00, інтервал руху – 34 хвилини.
Фото: Одесміськелектротранс