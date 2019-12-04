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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі у відділеннях Нової пошти планують збирати вторсировину на переробку

В Одесі у відділеннях Нової пошти планують збирати вторсировину на переробку

Нова пошта збиратиме вторсировину на переробку у найбільших містах України.

Про це повідомляє Центр управління відходами у Facebook.

– Найближчим часом у всіх відділеннях Нової пошти (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів та Полтава), можна буде залишати пакування: папір, гофрокартон та паперовий ущільнювач, стрейч, пупирчаста плівка та пакети, – повідомляють у центрі.

Пілотний проект з 10-ма відділеннями був запущений влітку. За три з половиною місяці було зібрано 4561 кг вторсировини: 80% — це папір, а 20% — поліетилен.

За 10 місяців 2019 року Нова Пошта зібрала майже 1300 т вторсировини, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У 2020 році компанія вивчить досвід масштабування на мільйонники та розгляне можливість подальшого масштабування на всі інші відділення компанії.

З кінця квітня відділення «Нова Пошта» поступово перейшли на новий тип упаковки: замість пінопласту використовується папір вторинної переробки.

Фото: ШоТам

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