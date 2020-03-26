В Одесі у пологовому будинку обікрали вагітну жінку

Очікуючи в черзі на візит до лікаря, потерпіла незчулася, як з її сумки зник мобільний телефон.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Про крадіжку ґаджета 34-річна одеситка повідомила до Шевченківського відділення поліції, і вже за кілька годин правоохоронці встановили як особу правопорушниці, так і її місце знаходження.

Виявилося, що телефон вартістю 42 тисячі гривень потай присвоїла 33-річна уродженка Донеччини. Аби зайти до пологового і не привертати до себе уваги вагітних, серед яких крутилася, вона замаскувалась під таку саму жінку при надії.

– Майно потерпілої у затриманої вилучили. Наразі вирішуємо питання щодо повідомлення їй підозри у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, – зауважила заступниця начальника слідчого відділу Шевченківського відділення поліції Олена Бушняк.

Фото: pershyj.com

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