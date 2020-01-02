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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі у новорічну ніч молодь влаштувала танці на даху лімузина (відео)

В Одесі у новорічну ніч молодь влаштувала танці на даху лімузина (відео)

Декілька хлопців танцювали на даху орендованого лімузина.

Про це повідомляє Взгляд из Одессы.

Через наплив натовпу на якийсь час опинилися заблокованими для проїзду автомобільного транспорту вулиці Пушкінська, Ланжеронівська, Катерининська.

У заторі на дорозі виявився орендований лімузин.

Для того, щоб не нудьгувати, двоє хлопців влаштували справжні новорічні танці на даху лімузину, чим порадували не тільки себе, але і користувачів соцмереж, які з розумінням поставилися до цих запальних веселощів.

Фото: скріншот із відео

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