В Одесі у літній період найбільш відвідувані бюветні комплекси працюватимуть довше

Про це повідомила пресслужба Департаменту міського господарства Одеської міськради.

У зв’язку з цим в період з 15.06.2020 р. по 15.09.2020 року найбільш відвідувані бюветні комплекси будуть працювати з 8:00 до 21:00.

Адреси бюветних комплексів, які переведені на новий режим роботи в літній час:

– Прохоровський сквер;

– вул. І. Рабіна;

– вул. Кримська;

– сквер Мечникова;

– пр-т Небесної Сотні (пр-т М. Жукова);

– вул. М. Говорова;

– вул. Космонавтів.

На території Одеси розташовані 16 бюветних комплексів, обслуговування яких здійснює комунальне підприємство «Сервісний центр».

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