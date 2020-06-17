В Одесі у літній період найбільш відвідувані бюветні комплекси працюватимуть довше

Традиційно у літній період збільшується кількість відвідувачів бюветних комплексів.
Про це повідомила пресслужба Департаменту міського господарства Одеської міськради.
У зв’язку з цим в період з 15.06.2020 р. по 15.09.2020 року найбільш відвідувані бюветні комплекси будуть працювати з 8:00 до 21:00.
Адреси бюветних комплексів, які переведені на новий режим роботи в літній час:
– Прохоровський сквер;
– вул. І. Рабіна;
– вул. Кримська;
– сквер Мечникова;
– пр-т Небесної Сотні (пр-т М. Жукова);
– вул. М. Говорова;
– вул. Космонавтів.
На території Одеси розташовані 16 бюветних комплексів, обслуговування яких здійснює комунальне підприємство «Сервісний центр».