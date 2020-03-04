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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі три підлітки побили та пограбували чоловіка: їм загрожує позбавлення волі

В Одесі три підлітки побили та пограбували чоловіка: їм загрожує позбавлення волі

Троє хлопців віком від 14 до 17 років побили місцевого жителя та відкрито заволоділи його мобільним телефоном.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Подія сталася біля торговельного центру у Київському районі міста. Побачивши перехожого, приятелі вирішили заволодіти його майном. Підлітки покликали молодого чоловіка, але той не відреагував та пройшов повз компанії. Тоді один з хлопців наздогнав одесита і вдарив ногою в спину, а коли той впав, – схопив мобільний телефон, що випав з його рук. Піднявшись, потерпілий спробував повернути своє майно, і тоді «на допомогу» товаришеві прийшли двоє його спільників – вони руками й ногами побили чоловіка, після чого всі троє втекли з викраденим.

– Усім фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, – повідомив т.в.о. начальника Київського відділу поліції В’ячеслав Барба. – Викрадений телефон у неповнолітніх вилучили та повернули власникові. За скоєне підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Фото: t1.ua

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