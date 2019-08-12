В Одесі тимчасово змінять рух маршрутки №185

Рух маршрутки змінять у зв’язку з проведенням аварійних робіт.

Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.

З 12 по 14 серпня (або до закінчення аварійних робіт) підприємством ТОВ «Інфоксводоконал» проводитимуться аварійні роботи на проїжджій частині дороги по вулиці Львівській.

У зв’язку з повним перекриттям проїжджої частини на ділянці по вулиці Львівській внесені зміни тимчасового характеру в роботу міського громадського транспорту.

Схему руху автобусного маршруту № 185 тимчасово змінено:

– у напрямку руху до Меморіалу 411-ої батареї – від вул. Дачної на пров. Дачний, Фонтанську дорогу, вул. Семена Яхненко, вул. Довгу, 7 ст. Люстдорфської дороги і далі за маршрутом;

– у напрямку руху до Аптеки Гаєвського – від 7 ст. Люстдорфської дороги на вул. Довгу, вул. Семена Яхненко, Фонтанську дорогу і далі за маршрутом.

Фото: culturemeter.od.ua