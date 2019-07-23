В Одесі створили карту місць, де знімали відомі кінострічки

Локації у кінофільмах можна порівняти із сучасними фотографіями Одеси.

У проекті «Фільмар» представлено 10 кінофільмів 20-х років, які були відзняті у Одесі.

Ознайомитися з проектом можна за посиланням.

Серед представлених фільмів: «Людина з кіноапаратом», «Ягідка кохання», «Нічний візник», «Суворий юнак», «Новий Вавилон», «Звенигора», «П.К.П.» («Пілсудський купив Петлюру»), «Два дні», «Сумка дипкур’єра» та «Панцерник «Потьомкін».

Режисерами цих фільмів є відомі постаті: Дзиґа Вертов, Олександр Довженко, Георгій Тасін, Абрам Роом, Григорій Козінцев, Аксель Лундін, Георгій Стабовий та Серґій Ейзенштейн.

На інтерактивній мапі можна знайти місця зйомок фільмів та порівняти їх із сучасними фото. Також у проект долучили статті про кінострічки та режисерів.

– Наша мета – розповісти маловідомі історії про фільмарів, що працювали в Одесі. Привернути увагу до фільмів, частина яких вже втрачена. Надихнути сучасних фільмарів знімати в Одесі. І показати місто, яким воно було раніше, і яке ми маємо зберегти зараз, – зазначають автори проекту.

Фото: Фільмар