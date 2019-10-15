В Одесі сталося мальовниче явище: місто огорнув густий туман – фото

Туман розсіявся незадовго опісля свого утворення.
Сьогодні ввечері, 15 жовтня, над Одесою простелився туман.
Про це також попереджали синоптики.
Густий та холодний туман вразив одеситів, адже стелився він низько й вигляд з багатоповерхівок був вражаючий.
– На місто після 16.00 насунувся туман. Та ще й який! Я бачила в інтернеті народ виставляв, що насувається стіна з туману до моря. Я встигла на вечірній залишок туману (чомусь на верхніх поверхах він був з сильною домішкою гару, навіть куртка пропахла), – зазначила Lolita Klochkova у Facebook.
Також фото поширили й у спільноті “Подслушано Одесса”:
Однак деякі користувачі спільноти стурбовані такою швидкою появою туману. Дехто ж заявляє, що відчули на запах “щось середнє між запахом цигарок та шашлику”.
Фото: Lolita Klochkova