В Одесі сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: евакуювали 14 мешканців будинку

Учора, 8 липня, о 23:49 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загоряння у квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Академіка Корольова, 3

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння домашнього майна в квартирі на 4 поверсі.

О 00:06 вогнеборці локалізували загоряння та о 00:23 ліквідували на площі 15 м2.

Під час гасіння пожежі ланкою ГДЗС евакуйовано 14 мешканців будинку, з них 3 дітей.

Внаслідок пожежі постраждала господарка квартири 1980 р.н. та в стані середньої тяжкості з діагнозом – опіки верхніх кінцівок та дихальних шляхів. Бригадою швидкої медичної допомоги жінка госпіталізована до 10 міської клінічної лікарні.

Причина пожежі та збиток встановлюються.

Від ДСНС залучались 7 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу.

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