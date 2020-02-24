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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі сильний вітер повалив понад 150 дерев

В Одесі сильний вітер повалив понад 150 дерев

Сьогодні, 24 лютого, станом на 14:00 в Одесі через сильний вітер (30-35 м / с) повалені 147 дерев у всіх районах міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

До ліквідації наслідків сильної негоди залучено аварійні бригади комунальних підприємств: «Одесміськсвітло» (8 одиниць техніки, 32 особи), «Міськзелентрест» (7 одиниць техніки, 98 осіб), «Одесміськелектротранс» (6 одиниць техніки, 37 осіб), «Сервісний центр» (32 особи), «ОЕЕМП» (2 одиниці техніки, 26 осіб), «Міські дороги» (14 одиниць техніки, 69 осіб), а також понад 500 працівників ЖКС.

Також штормовий вітер пошкодив теплотрасу по вул. Героїв Крут. У зв’язку з цим тимчасово без тепла залишилися 4 житлових будинки (вул. Героїв Крут, 2/2, 2/4, 2/5, вул. Варненська, 5/3). Аварійні бригади КП «ТГО» ліквідовують пошкодження.

Фото: Одесская Жизнь

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