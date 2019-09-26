В Одесі СБУ затримала сепаратиста, який поширював антиукраїнську інформацію у «ВКонтакте»

Інтернет-агітатор в Одесі розповсюджував матеріали антиукраїнського змісту.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Одеській області.

В Одесі СБУ припинила діяльність інтернет-агітатора, який розповсюджував інформаційні матеріали антиукраїнського змісту через заборонену в Україні соціальну мережу «ВКонтакте».

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру адміністрував сепаратистську групу у соцмережі. Він розміщував у ній інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України та зміни державного кордону. Інтернет-агітатор також популяризував терористичні організації «Д/ЛНР».

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами проведення антиукраїнської діяльності. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Фото: СБУ