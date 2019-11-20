В Одесі розпочне роботу Південний відділ Українського інституту національної пам’яті

Про це повідомляє пресслужба Українського інституту національної пам’яті.

– Робимо історію популярною! З таким гаслом Український інститут національної пам’яті проведе заходи в Одесі 29-30 листопада, – зазначили у повідомленні.

Інститут представить результати п’ятирічної роботи, а також презентує своє південне представництво, яке відтепер працюватиме в Одесі.

На жителів та гостей перлини Причорномор’я чекають лекції відомих істориків, зустрічі з цікавими людьми, кінопоказ та презентації видань. Зокрема, одеситам представлять настільні гри “Українська революція” і “УПА – відповідь нескореного народу”, брошуру «2014: початок російсько-української війни», книги «Дівчата зрізають коси», «Майдан від першої особи. Регіональний вимір» (1,2 частина), «Люди сірої зони» (про російську анексію і репресії в Криму), «По той бік себе» (про психотравми як наслідок Голодомору).

Завершаться заходи в Одесі великою українською вечіркою за участі відомих виконавців.

– Ми прагнемо довести, що історія може бути цікавою. Адже історія України – це не тільки плачі і втрати. Ми впевнені: її можна споживати без брому й нафталіну. І хочемо, щоби вона була доступною та зрозумілою кожному. Тож запрошуємо відвідати заходи Українського інституту національної пам’яті в Одесі, – закликають в Інституті нацпам’яті.

Вхід вільний.

Фото: Хмільницька РДА

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