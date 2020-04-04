В Одесі розпочали сезонний полив головних вулиць міста (фото)

Учора, 3 квітня, спецтехніка КП «Міські дороги» почала традиційний для теплого часу року системний полив головних автомобільних доріг Одеси.

Про це повідомляє пресслужба КП «Міські дороги» у Facebook.

Щоранку комбіновані машини проводять ліквідацію наносів пилу, після чого починають працювати поливальні механізми. Віднині ключові автомобільні артерії Одеси стануть чистішими та охайнішими!

Крім того, бригади комунального підприємства продовжують системну дезінфекцію зупинкових комплексів.

Спецтехніка КП «Міські дороги» почала системний полив головних автомобільних доріг Одеси, а бригади комунального підприємства продовжують дезінфекцію зупинкових комплексів. Спецтехніка КП «Міські дороги» почала системний полив головних автомобільних доріг Одеси, а бригади комунального підприємства продовжують дезінфекцію зупинкових комплексів. Спецтехніка КП «Міські дороги» почала системний полив головних автомобільних доріг Одеси, а бригади комунального підприємства продовжують дезінфекцію зупинкових комплексів. Спецтехніка КП «Міські дороги» почала системний полив головних автомобільних доріг Одеси, а бригади комунального підприємства продовжують дезінфекцію зупинкових комплексів. Спецтехніка КП «Міські дороги» почала системний полив головних автомобільних доріг Одеси, а бригади комунального підприємства продовжують дезінфекцію зупинкових комплексів.

Фото: КП «Міські дороги»

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