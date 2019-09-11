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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі рятувальники ліквідували пожежу на 5 поверсі гуртожитку

В Одесі рятувальники ліквідували пожежу на 5 поверсі гуртожитку

Пожежники встановили сильне задимлення та загоряння 2-х кімнат на 5-му поверсі п’ятиповерхового гуртожитку.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

Вчора, 10 вересня, на вулиці Курська, сталося загоряння у кімнаті гуртожитку.

Пожежу локалізували о 21:13 та о 21:17 її ліквідували на площі 20 кв.м. Під час ліквідації пожежі були евакуйовані 5 мешканців. Загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі рятувальні підрозділи залучались у складі одиниць основної пожежної і спеціальної техніки та 37 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Фото: ДСНС

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