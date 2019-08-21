В Одесі прикордонники викрили іноземку, яка перебуває у міжнародному розшуку

Військовослужбовці Одеського загону затримали іноземку, яку розшукують правоохоронні органи Киргизстану впродовж майже двох років.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Вчора, 21 серпня, до міжнародного аеропорту «Одеса» рейсом з Туреччини прибула 24-річна іноземка з приватною метою.

Під час проведення заходів прикордонного контролю щодо громадянки Киргизстану співробітники Держприкордонслужби зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу. Як з’ясували прикордонники, жінка перебуває у міжнародному розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях.

Правопорушницю негайно затримали та передали співробітникам Нацполіції. Поінформовано Укрбюро Інтерполу у місті Києві.

Фото: ДПСУ