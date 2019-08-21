fbpx

Новости Одессы и Одесской области

В Одесі прикордонники викрили іноземку, яка перебуває у міжнародному розшуку

В Одесі прикордонники викрили іноземку, яка перебуває у міжнародному розшуку

Військовослужбовці Одеського загону затримали іноземку, яку розшукують правоохоронні органи Киргизстану впродовж майже двох років.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Вчора, 21 серпня, до міжнародного аеропорту «Одеса» рейсом з Туреччини прибула 24-річна іноземка з приватною метою.

Під час проведення заходів прикордонного контролю щодо громадянки Киргизстану співробітники Держприкордонслужби зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу. Як з’ясували прикордонники, жінка перебуває у міжнародному розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях.

Правопорушницю негайно затримали та передали співробітникам Нацполіції. Поінформовано Укрбюро Інтерполу у місті Києві.

Фото: ДПСУ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить