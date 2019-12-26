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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі презентують арт-об’єкт, який встановлять на тлі моря

В Одесі презентують арт-об’єкт, який встановлять на тлі моря

Завтра, 27 грудня, о 14:00 у Центральному парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка, на Суворовській алеї (зліва від пам’ятника Невідомому матросу), відбудеться відкриття арт-об’єкту «Кордони сонця біля краю степу» відомого одеського художника і скульптора Сергія Савченка.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Цей арт-об’єкт – останній з проєкту «Місто скульптур», який здійснювався в рамках громадського бюджету Одеси.

Абстрактна скульптурна композиція «Кордони сонця біля краю степу» встановлена в зеленій зоні на тлі простору моря, що межує з небом. Транзитна зона моря обережно торкається краю степу. Степ – межа цивілізації, величезний ареал землеробства, нездоланний репрезентант глибини століть.

Скульптурна композиція складається з чотирьох спрямованих вгору вертикалей, розташованих по прямій лінії з невеликим, немов хвилястим, зміщенням. Високі прямокутні постаменти відривають об’ємні кольорові форми від землі, додаючи ще більшої направленості до зльоту знакам, що немов виростають з необробленого первозданного моноліту в оформлений ритмо-форму-колір. Простір між скульптурами – додатковий елемент групи. Він сприймається одночасно як пластичний і колірний елемент цілісної форми композиції.

Фото: ОМР

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