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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі представлять медичний портал: можна буде записатися на прийом до лікаря онлайн

В Одесі представлять медичний портал: можна буде записатися на прийом до лікаря онлайн

Наразі Медпортал знаходиться у завершальній стадії тестування

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

Зараз на порталі відбувається наповнення інформацією про роботу установ, графіки прийому лікарів, міські і державні програми у сфері охорони здоров’я. Запуск порталу планується до кінця цього року.

У кожному медзакладі визначені співробітники, відповідальні за оперативне наповнення відповідних сторінок ресурсу актуальною інформацією про роботу установи. Для них було проведено тренінг з технічних питань роботи з сайтом.

У понад 100 містах України вже реалізовані зручні онлайн-ресурси для прийому звернень громадян, заявок в сфері ЖКГ, роботи електронних реєстрів ліків, підтримки донорства крові, забезпечення електронних закупівель та публічності фінансів, управління ОСББ та інших інструментів партнерства між владою і громадянами.

Єдиний медичний портал дозволить одеситам цілодобово отримувати інформацію про роботу всіх міських медичних установ і послуги, які вони надають, а також надасть можливість електронних звернень громадян з медичних питань і єдиного модуля для онлайн-запису на прийом до лікарів усіх медичних закладів.

Фото: Одеська міська рада

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