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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі позбавив життя офіціантку за 700 гривень: після цього він переховувався від правоохоронців 18 років

В Одесі позбавив життя офіціантку за 700 гривень: після цього він переховувався від правоохоронців 18 років

Відпочиваючи у барі з друзями чоловік забрав виручку в офіціантки, після чого позбавив її життя.

Про це повідомляє Прокуратура Одеської області.

За клопотанням Одеської місцевої прокуратури №2 взяли під варту підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки, який 18 років переховувався від слідства.

Фігуранта підозрюють в умисному вбивстві, скоєному з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з розбоєм.

Ще у січні 2001 року цей чоловік з двома знайомими, знаходячись у барі «На Молдованке» по вул. Олексіївській, вирішили відібрати у бармена виручку. Це було о 03.00 годині ночі та троє залишилися єдиними відвідувачами закладу.

Підозрюваний разом з іншими почали бити жінку – бармена, потім накинули на шию електричний дріт та душили до тих пір, поки потерпіла не розповіла їм де денна виручка.

Заволодівши коштами, жінці нанесли численні удари ножем та ножицями. Убивці позбавили потерпілу життя всього за 700 грн з каси бару та зникли з місця злочину.

Наразі основного фігуранта жорстокого вбивства затримали та за клопотанням прокуратури заарештували.

Двоє інших фігурантів вже відбули призначене судом покарання за вказаний злочин у вигляді 13 та 15 років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Фото: Конкурент

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