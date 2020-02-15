В Одесі пологовий будинок отримав нове реанімаційне обладнання (фото)

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Новий апарат для штучної вентиляції легенів високого класу призначений для підтримки функції дихання у новонароджених, в тому числі з екстремально низькою масою тіла. Наявність всіх основних сучасних режимів штучної вентиляції легенів дозволяє вибрати оптимальні параметри для будь-якого роду патології. Апарат забезпечує можливість неінвазивної вентиляції легенів, яка мінімізує ризики пошкодження дихальних шляхів новонароджених.

Крім того, для пологового будинку закуплений апарат штучної вентиляції легенів Hamilton-C1, який буде використовуватися для підтримки дихальних функцій у дорослих пацієнток.

Нове обладнання забезпечує застосування найсучасніших методів вентиляції легенів і автоматично підлаштовується до дихальних циклів пацієнта, що дозволяє індивідуально створити оптимальний режим для будь-якого пацієнта.

Багатофункціональний апарат забезпечує надійний моніторинг стану пацієнта і завдяки функції адаптивної підтримуючої вентиляції передбачає повне регулювання режиму вентиляції шляхом контролю обсягу хвилинної вентиляції легень. Така система сприяє скороченню періоду штучної вентиляції легенів більш ніж вдвічі і якомога швидшого відновлення нормального дихання, що зменшує час перебування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

Фото: ОМР

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