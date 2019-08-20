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В Одесі поліцейський дорогою додому затримав винуватця ДТП напідпитку

В Одесі поліцейський дорогою додому затримав винуватця ДТП напідпитку

В поза робочий час, патрульний затримав винуватця ДТП, котрий намагався втекти з місця події

Випадок трапився вчора, 19 серпня, ввечері, повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

Дорогою додому, співробітник відділу розшуку помітив автомобіль Renault, водій якого скоїв ДТП з автомобілем Kia та поїхав з місця пригоди. Подія сталася на проспекті Небесної Сотні.

Поліцейський на власному авто почав наздоганяти автівку порушника та повідомив своїм колегам марку, номер та маршрут руху автомобіля. Через декілька хвилин патрульний самотужки, шляхом блокування, зупинив переслідуваний транспортний засіб.

В ході спілкування поліцейський помітив у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік поводився агресивно та в ході розмови намагався вдарити поліцейського. На місце прибув екіпаж патрульної поліції та затримав порушника.

Перевірка водія на спецприладі DRAGER показала результат 1,99 проміле, що у 10 разів перевищує допустиму норму.

На водія-порушника складені адміністративні протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП, за ст. 124 (Вчинення ДТП) КУпАП, за ст. 122-2 (Залишення місця ДТП) КУпАП, ст. 185 (Злісна непокора законним вимогам працівника поліції) КУпАП та прокол адміністративного затримання.

На місце події викликано СОГ.

Фото: пресслужба Патрульної поліції

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