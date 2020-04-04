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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі поліцейські врятували рибалку, який послизнувся й впав з висоти на каміння (відео)

В Одесі поліцейські врятували рибалку, який послизнувся й впав з висоти на каміння (відео)

Чоловік разом з дружиною вирішив порибалити на одному з причалів Київського району біля парку “411 батареї”.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Рибалка захопила чоловіка та він не звернув увагу на слизьку поверхню причалу, послизнувся й впав з висоти на каміння.

Патрульні в лічені хвилини прибули на місце виклику. Чоловік через травми ніг не міг піднятись, тож інспектори витягли чоловіка та віднесли його в безпечне місце, де вже медики оглянули та шпиталізували потерпілого.

За попередньою інформацією, чоловік отримав два закритих переломи ніг.

Завжди готові прийти на допомогу!Сьогодні патрульним поліцейським надійшов виклик про необхідність екстреної допомоги.Подія відбулась у прибережній зоні біля моря. Чоловік разом з дружиною вирішив порибалити на одному з причалів Київського району біля парку "411 батареї". Рибалка захопила чоловіка та він не звернув увагу на слизьку поверхню причалу, підсковзнувся й впав з висоти на каміння.Патрульні в лічені хвилини прибули на місце виклику. Чоловік через травми ніг не міг піднятись, тож інспектори витягли чоловіка та віднесли його в безпечне місце, де вже медики оглянули та шпиталізували потерпілого. За попередньою інформацією, чоловік отримав два закритих переломи ніг.Ми дякуємо патрульним та медикам за відмінну роботу, які швидко надали допомогу постраждалому. Ми на варті й завжди допоможемо!Ще раз наголошуємо!!! Віднесіться до режиму карантину з повною серйозністю та відповідальністю. Карантин – не кращий час для відпочинку на вулиці. Не наражайте на небезпеку себе та оточуючих. За можливості залишайтеся вдома та виходьте тільки в разі негайної потреби.#ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіція #патрульнаполіціяодеси #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice

Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Freitag, 3. April 2020

Фото: YouTube

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