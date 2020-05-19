fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесі поліцейські оштрафували чоловіка, який катав пасажира на даху автомобіля

В Одесі поліцейські оштрафували чоловіка, який катав пасажира на даху автомобіля

Днями в соціальних мережах поширювалось відео, де водій, нехтуючи правилами дорожнього руху, вирішив розважитись та їздив містом з пасажиром на даху автівки.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Співробітники відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Одеській області встановили, що автомобіль, зафіксований на відеозаписі, зареєстрований на комерційну компанію, в якій порушник працював. Особу водія встановили та запросили до управління патрульної поліції, де порушника притягнули до відповідальності.

Відповідно до правил дорожнього руху, водії не повинні створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху.

Фото: Патрульна поліція

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить