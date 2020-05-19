В Одесі поліцейські оштрафували чоловіка, який катав пасажира на даху автомобіля

Днями в соціальних мережах поширювалось відео, де водій, нехтуючи правилами дорожнього руху, вирішив розважитись та їздив містом з пасажиром на даху автівки.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Співробітники відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Одеській області встановили, що автомобіль, зафіксований на відеозаписі, зареєстрований на комерційну компанію, в якій порушник працював. Особу водія встановили та запросили до управління патрульної поліції, де порушника притягнули до відповідальності.

Відповідно до правил дорожнього руху, водії не повинні створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху.

Фото: Патрульна поліція

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