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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі поблизу залізничного вокзалу загинув чоловік: з невідомих причин він відмовлявся від допомоги

В Одесі поблизу залізничного вокзалу загинув чоловік: з невідомих причин він відмовлявся від допомоги

Швидку допомогу постраждалому викликали, але карета так і не приїхала.

Про це повідомляє кореспондент УСІ.

Сьогодні ввечері на Куликовому полі перехожі намагалися допомогти сидячому на дорозі чоловікові. Однак від допомоги невідомий відмовлявся. Після цього він помер.

Продавець найближчого магазину розповів, що чоловік був в стані алкогольного сп’яніння. Перехожі намагалися йому допомогти, але він відмовлявся від допомоги.

За його словами, швидку викликали, але вона так і не приїхала.

Фото: УСІ

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