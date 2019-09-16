В Одесі поблизу Селекційного інституту палала автівка

Легковик загорівся внаслідок ДТП.

Сьогодні, близько 14:00, неподалік Селекційного інституту трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляється у Telegram-спільноті “Подслушано Одесса”, внаслідок аварії одна з автівок загорілася.

За попередніми даними зіткнулися позашляховик та легковий автомобіль. Загоряння було в легковику. Водій позашляховика отримав травми і був госпіталізований. Точних даних про його стан поки немає.

Фото: скріншот з відеозапису Telegram-спільноти “Подслушано Одесса”